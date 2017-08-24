В Ярославской области начались Дни Москвы

В регионе сегодня стартовали Дни Москвы. Первым пунктом программы делегации из столицы стала встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Памятные подарки участникам битвы за Москву вручил руководитель столичного Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков. Ветераны поделились своими жизненными историями, вспомнили тяжелые военные годы.

Планируется также, что представители московской делегации в течение двух дней обсудят с ярославскими коллегами вопросы межрегионального сотрудничества.

«Очень приятно, что и товарооборот увеличивается, и у нас по различным направлениям идут контакты, не просто контакты, но появляются итоги определенные. И вот завтра у нас будут Круглые столы, по вопросам образования, по вопросам торговли, культуры и т. д. Т.е. мМы обмениваемся опытом, и все лучшее берем друг у друга»,— отметил Виталий Сучков — руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.

Дни Москвы продолжились в областной библиотеке имени Некрасова. В подарок гости привезли книги. В скором времени они пополнят библиотечный фонд нашей области. Порядка 90% — новые издания, которых в ярославских библиотеках до этого дня не было.

«С содержательной точки зрения, я, конечно, не успела еще все книги прочитать, но то, что представлено в оглавлении некоторых книг, которые я просматривала, это вот те новые знания, которые книги несут, которые будут доведены до наших читателей и в области литературоведения, и в области истории России, и в области истории Москвы, и других больших вопросов»,— сообщила Наталья Абросимова — заместитель директора Ярославской областной библиотеки им. Некрасова.