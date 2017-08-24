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Четверг, 24 Август 2017 19:37

Впервые за сто лет в Кирилло-Афанасиевском монастыре проводится масштабная реставрация

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Три купола для Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского монастыря уже собраны. Сейчас рабочие трудятся над последним – четвертым. Каждая глава состоит из четырех частей. Ее вес в собранном виде — около двух тонн. Металлокаркас покрывается пластиком, а сверху – медью. Каждая чешуйка прикрепляется отдельно и вручную. Поэтому процесс довольно трудоемкий. Столь масштабные реставрационные работы проводятся в обители впервые за последние сто лет. Их стоимость — 87 миллионов рублей. На эту сумму в том числе были закуплены и главы. Они приехали из Волгодонска Ростовской области.

«Дальше подойдут кресты, шары и конуса, будем готовить их к машине. Через неделю будем делать монтаж центральной части и четверика. Все это будет покрыто нитрит-титаном и сусальным золотом. Четверик состоит из четырех глав, диаметром 2800, покрыты медью, а центральная часть 4,5 тоже покрыта медью»,— рассказал заместитель директора по технической части завода города Волгодонска Виктор Войцеховский.

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