Впервые за сто лет в Кирилло-Афанасиевском монастыре проводится масштабная реставрация

Три купола для Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского монастыря уже собраны. Сейчас рабочие трудятся над последним – четвертым. Каждая глава состоит
«Дальше подойдут кресты, шары
Три купола для Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского монастыря уже собраны. Сейчас рабочие трудятся над последним – четвертым. Каждая глава состоит
«Дальше подойдут кресты, шары
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