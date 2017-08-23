Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью погибшими

Полиция просит откликнуться очевидцев. Следственное управление областного УМВД проводит проверку по факут ДТП, которое случилось
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Среда, 23 Август 2017 17:34
Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью погибшимиАвтор Ксения Анисимова
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Полиция просит откликнуться очевидцев. Следственное управление областного УМВД проводит проверку по факут ДТП, которое случилось
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