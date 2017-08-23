Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью погибшими

Полиция просит откликнуться очевидцев. Следственное управление областного УМВД проводит проверку по факут ДТП, которое случилось 12 августа в Ростовском районе в районе деревни Новоселка. Напомним, тогда оба водителя и один пассажир погибли на месте. Уже в больнице скончались 5-летняя девочка. Не смогли спасти и еще одного ребенка, за жизнь которого боролись несколько дней. Сотрудники полиции просят очевидцев аварии позвонить по телефону 78-49-23. Код города Ярославля 4852.