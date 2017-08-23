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Среда, 23 Август 2017 15:52

В России отмечают 74-ю годовщину победы советских войск на Курской Дуге

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Сегодня в России отмечают День Воинской славы. 74 года назад 23 августа произошло одно из крупнейших танковых сражений в мировой истории. Советские войска разгромили фашистов на Курской Дуге. После чего, по словам историков, ход войны был переломлен. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии. В Ярославском Музее Боевой славы ветераны Великой Отечественной войны рассказали кадетам и юнармейцам об одном из самых кровопролитных боев — Курской битве. Сегодня в Ярославской области осталось всего 18-ть участников этого исторического сражения. Одна из них Марьяна Шестаева. В 1941 году она закончила курсы радистов, отметила свой 17-й день рождения и отправилась на фронт.

«Когда началась Курская Дуга, я стояла часовым. Я искала кусочек голубого неба, но я его не увидела, одни самолеты, наши и немецкие, и голубого неба не видно было. Вот так началась Курская Дуга»,— рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Марьяна Шестаева.

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