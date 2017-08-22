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Вторник, 22 Август 2017 21:23

Космонавт Алексей Овчинин поздравил ГТРК «Ярославия» с 60-летием

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ГТРК «Ярославия» — 60 лет. Отсчет истории ярославского телевидения начался в сентябре 1957 года. Мы продолжаем принимать поздравления в честь грядущего юбилея. И сегодня — видеооткрытка из Рыбинска от нашего знаменитого земляка, космонавта Алексея Овчинина.

«Позвольте пожелать в этот прекрасный день, чтобы репортажи становились все более интересными, злободневными, но не утрачивали своей правды. Я, приезжая в Рыбинск, постоянно смотрю вас, узнаю все новости о том, что происходит в области. Поэтому еще раз поздравляю вас с юбилеем. Хочу пожелать вам, чтобы ваша аудитория постоянно расширялась, удачи, процветания, всего самого наилучшего»,— пожелал Алексей Овчинин.

Автор — Мария Андрианова

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