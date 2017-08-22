Космонавт Алексей Овчинин поздравил ГТРК «Ярославия» с 60-летием

ГТРК «Ярославия» —60 лет. Отсчет истории ярославского телевидения начался в сентябре1957 года.Мы продолжаем принимать поздравления в честь грядущего юбилея. И сегодня — видеооткрытка из Рыбинскаот нашего знаменитого земляка, космонавта Алексея Овчинина.
«Позвольте пожелать в этот прекрасный день, чтобы репортажи становились все более интересными, злободневными, но не утрачивали своей правды. Я, приезжая в Рыбинск, постоянно смотрю вас, узнаю все новости о том, что происходит в области. Поэтому еще раз поздравляю вас с юбилеем.Хочу пожелать вам, чтобы ваша аудитория постоянно расширялась, удачи, процветания, всего самого наилучшего»,— пожелал Алексей Овчинин.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций