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Вторник, 22 Август 2017 18:07

Коммунальная авария на улице Нефтяников попала в объективы камер мобильных телефонов

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Медиа

Очередная коммунальная авария попала в объективы камер мобильных телефонов. Очевидцы сняли, как напротив домов на улице Нефтяников образовался огромный фонтан. Столб воды поднялся вверх несколько метров. По предварительной информации, злоумышленники, которые пока не установлены, открутили специальный клапан для удаления воздуха из труб. Из-за происшествия отключения воды не последовало. Неполадку специалисты устранили.

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