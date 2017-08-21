В Гаврилов-Яме прошёл Международные симпозиум керамистов

Произведения искусства, рожденные
Вот так бережно и
«Это печь
При обжиге
«Это всегда
Третий год предприятие Сады Аурики
«Для Ярославской
Мировую практику перенимают
Никита Мордовин,Алексей Соловьев
Произведения искусства, рожденные
Вот так бережно и
«Это печь
При обжиге
«Это всегда
Третий год предприятие Сады Аурики
«Для Ярославской
Мировую практику перенимают
Никита Мордовин,Алексей Соловьев
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