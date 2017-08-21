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Понедельник, 21 Август 2017 21:25

В Гаврилов-Яме прошёл Международные симпозиум керамистов

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Медиа

Произведения искусства, рожденные в пламени. В Ярославской области завершился симпозиум керамистов Высокий огонь. Он собрал ведущих мастеров со всего мира. Ежегодно такой форум проходит в Гаврилов-Яме. За рождением авторской керамики наблюдали «Вести».

Вот так бережно и с любовью, мастера достают из горнила свои «новорожденные» работы. Три дня скульптуры и элементы посуды обжигали в огне, чтобы получить необходимый цвет. Печь, в которой закаляют произведения керамистов, уникальна. Топят ее только дровами, а температура внутри более 1300 градусов. Поэтому обжиг получается естественным.

«Это печь со специальными эффектами. Они связаны с длительностью обжига, высоким огнем и огромным количеством золы, которое в результате получается и придает цвет керамике»,— рассказал Клод Оссаж — создатель печи.

При обжиге в электрической печи такого эффекта нет, говорят специалисты. Именно естественный огонь делает работы керамистов неповторимыми.

«Это всегда открытие — видеть свои вещи, вынутые из печи, когда ты их видел раньше сырыми только, покрашенными и совершенно не готовыми. Сейчас ты их видишь и это всегда огромный сюрприз»,— сказала Лиз Замбели — участница симпозиума из Франции.

Третий год предприятие Сады Аурики в Гаврилов-Яме объединяет лучших художников-керамистов. Художники не только открывают для себя новые возможности, но и делятся опытом.

«Для Ярославской области — это, безусловно, событие культурное. И для ярославских мастеров возможность приехать, как вчера — у нас были лекции, презентации, очень много людей приезжало из Ярославля. И все это вместе дает такой прекрасный культурный результат»,— отметила Татьяна Пунанс — директор симпозиума.

Мировую практику перенимают и сотрудники компании, которую потом применяют в производстве.

Никита Мордовин,Алексей Соловьев

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