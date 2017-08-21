Победа в гостях. Ярославский «Шинник» набрал очередные три очка, переиграв подмосковные «Химки». Уже к 13-ой минуте черно-синие создали себе комфортное преимущество. Сначала Дмитрий Чистяков ударом головой завершил подачу углового. Затем Эльдар Низамутдинов реализовал пенальти. Окончательные цифры на табло установил Дмитрий Самойлов. 3:0, и команда Александра Побегалова поднимается на пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Уже в среду ярославцам вновь предстоит сразиться с «Химками», но уже в рамках одной тридцать второй кубка России.

«По счету — убедительно. По игре — не совсем. Но главное результат. Мы понимали, что «Химки» лучше адаптирована к этому полю команда, после трех поражений будет еще более злая, кусачая, играющая. Два быстрых гола помогли развернуть всю ситуацию в нашу пользу»Ю – рассказал главный тренер ФК «Шинник» Александр Побегалов.