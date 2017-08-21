В Ярославле состоялся иммерсивный спектакль с эффектом полного погружения в средневековье

Средневековые доспехи, чародеи, волшебники и предсказатели. Ради необычного шоу в Ярославле на один день открыли клубную площадку, которая пустовала несколько лет.

Из полумрака смотрят загадочные мифические существа, а на старинных колоннах тускло горят амбарные свечи. Эти стены еще больше помогают погрузиться в атмосферу средневековья. Три года здесь стояла полная тишина, а сегодня звон мечей сменяют песни той эпохи. Среди гостей в зале — мистические персонажи и рыцари, а за турнирами со своего трона наблюдает король семи королевств.

«Герои привычно, когда они на сцене, отыграли, выходят и становятся обычными людьми. А здесь так это происходит необычно — они по-прежнему в своих ролях. И периодически включают нас — обычных посетителей — в эту игру»,— говорит гость мероприятия Татьяна Киселева.

Такое вовлечение зрителя в театральное действие называется иммерсивным шоу. Спектакль специально организовали в честь презентации нового номера журнала «Дорогое удовольствие». Его редакция каждый август дает в Ярославле светский раут в каком-либо необычном стиле. Организаторы удивили и в этот раз.

«Иммерсивный спектакль — это, когда идет полное погружение зрителя в атмосферу, в действо. Энергетика у площадки сумасшедшая, это легендарное место по своей сути, по своему дизайну, интерьеру и вообще по месту расположения, потому что клуб расположен под землей»,— говорит главный редактор журнала «Дорогое удовольствие» Светлана Ганненко.