В Ярославле состоялся иммерсивный спектакль с эффектом полного погружения в средневековье

Средневековые доспехи, чародеи, волшебники
Из полумрака смотрят загадочные мифические существа, а
«Герои привычно, когда они
Такое вовлечение зрителя
«Иммерсивный
Исторические костюмы ручной работы для спектакля специально привезли
Средневековые доспехи, чародеи, волшебники
Из полумрака смотрят загадочные мифические существа, а
«Герои привычно, когда они
Такое вовлечение зрителя
«Иммерсивный
Исторические костюмы ручной работы для спектакля специально привезли
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