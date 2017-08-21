В области прошел слет волонтеров Победы

Они помогают ветеранам, участвуют в организации парадов Победы и ухаживают за воинскими захоронениями. Волонтеры Победы — Всероссийское общественное движение, которое насчитывает тысячи человек по всей стране. Впервые лучшие из лучших ярославского регионального отделения встретились на одной площадке.

Елизавета Яковенко о волонтерах Победы узнала в социальных сетях. Однажды откликнулась на объявление о наборе добровольцев для помощи ветеранам, после вступила в ряды неравнодушных. Самое запоминающееся мероприятие — Севастопольский парад Победы.

«В Севастополе я была соорганизатором, я увидела абсолютно других ветеранов, мы пообщались с ними, я увидела ветеранов, у которых очень много наград. Они такие старенькие, но держатся на ногах, показывают, что они молодцы и у них много здоровья»,— рассказала Елизавета.

Именно такие знакомства и эмоции, говорит Лиза, необходимы каждому добровольцу. А их на поляне в Борисоглебском районе 80 человек. Это лучшие из лучших в своих районах. Все ребята приехали поделиться опытом друг с другом. Ксения Кудрина на пленарном заседании выступала первой. Ее направление — исторические квесты. Самый запоминающийся — «Битва за Москву».

«Она играла очень важную роль в ходе Великой Отечественной войны. И очень важно, чтобы ребята и все участники понимали это, понимали, какую роль играла эта битва, какое значения она имела. Для меня это важно»,— говорит Ксения Кудрина.

За 6 дней ребята, каждый в своей группе, выработали список рекомендаций и план на будущее в своем районе.

«Это акции, мероприятия, это какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы развитие волонтеров Победы в области было наиболее эффективным: увеличилось количество участников, увеличилось качество мероприятий. Ребята на этим работали, делились проблемами»,— пояснила директор регионального слета ВОД «Волонтеров Победы» Юлия Костицина.