В области прошел слет волонтеров Победы

Они помогают ветеранам, участвуют
Елизавета Яковенко
«В Севастополе
Именно такие знакомства
«Она играла очень важную роль
За
«Это акции, мероприятия, это
Насыщенная образовательная программа, интересные эксперты
Они помогают ветеранам, участвуют
Елизавета Яковенко
«В Севастополе
Именно такие знакомства
«Она играла очень важную роль
За
«Это акции, мероприятия, это
Насыщенная образовательная программа, интересные эксперты
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