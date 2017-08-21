В выходные произошло сразу несколько серьезных ДТП

Сразу несколько серьезных аварий произошло в эти выходные на дорогах региона. В пятницу вечером на 160-ом километре трассы М-8 водитель «Мазды», жительница Московской области, совершила наезд на пешехода. От полученных травм женщина 65-ого года рождения скончалась на месте. По предварительной информации УМВД, погибшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

А в Ярославле на пересечении Юго-западной окружной дороги и улицы Гудованцева «Тойота-камри» столкнулась с велосипедистом. От сильного удара мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по фактам аварий проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.