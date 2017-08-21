60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 21 Август 2017 15:14

В выходные произошло сразу несколько серьезных ДТП

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Сразу несколько серьезных аварий произошло в эти выходные на дорогах региона. В пятницу вечером на 160-ом километре трассы М-8 водитель «Мазды», жительница Московской области, совершила наезд на пешехода. От полученных травм женщина 65-ого года рождения скончалась на месте. По предварительной информации УМВД, погибшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

А в Ярославле на пересечении Юго-западной окружной дороги и улицы Гудованцева «Тойота-камри» столкнулась с велосипедистом. От сильного удара мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по фактам аварий проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прочитано 4 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Да!да!Снимите про ЖК'Новое Заволжье'
29
2
0
Мусорный полигон
28
0
0
Горячий асфальт в кувете
40
0
0
Кружат вертолеты
42
0
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан