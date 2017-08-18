На трассе М-8 вновь произошла авария

На трассе М-8 в Ростовском районе из-за столкновения перевернулась «Нива». Авария произошла накануне около 19-ти часов на 222 километре федеральной трассы Москва – Холмогоры. Водители автомобилей «Ваз» и «Нива» не смогли разъехаться. От сильного удара «Нива» перевернулась на бок. Обе машины сильно повреждены.

А на проспекте Фрунзе в Ярославле большегруз протаранил иномарку. Авария произошла утром недалеко от железнодорожного переезда. ДТП привело к затору на трассе. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по обоим фактам ДТП полицейские проводят проверку.