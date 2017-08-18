На трассе М-8 вновь произошла авария

На трассе М-8 в Ростовском районе из-за столкновения перевернулась «Нива». Авария произошла накануне около 19-ти часов на 222 километре федеральной трассы Москва – Холмогоры. Водители автомобилей «Ваз» и «Нива» не смогли разъехаться. От сильного удара «Нива» перевернулась на бок.Обе машины сильно повреждены.
А на проспекте Фрунзе в Ярославле большегруз протаранил иномарку. Авария произошла утром недалеко от железнодорожного переезда. ДТП привелок заторуна трассе.К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по обоим фактам ДТП полицейские проводят проверку.
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