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Пятница, 18 Август 2017 19:29

На трассе М-8 вновь произошла авария

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На трассе М-8 в Ростовском районе из-за столкновения перевернулась «Нива». Авария произошла накануне около 19-ти часов на 222 километре федеральной трассы Москва – Холмогоры. Водители автомобилей «Ваз» и «Нива» не смогли разъехаться. От сильного удара «Нива» перевернулась на бок. Обе машины сильно повреждены.

А на проспекте Фрунзе в Ярославле большегруз протаранил иномарку. Авария произошла утром недалеко от железнодорожного переезда. ДТП привело к затору на трассе. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по обоим фактам ДТП полицейские проводят проверку.

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