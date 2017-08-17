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Четверг, 17 Август 2017 17:53

В Ярославле школьницы издевались над своей сверстницей

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В Ярославле школьницы издевались над своей сверстницей. Жуткие кадры появились в сети интернет. Девочку избивали, заставляли есть грязь и танцевать голой. В областном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по двум статьям — истязание и нарушение неприкосновенности частной жизни. В настоящее время устанавливаются личности подростков, издевавшихся над девочкой.
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