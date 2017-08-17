В Ярославле будут создавать гибридные автомобили

Электромобили станут ближе. В Ярославле подписано соглашение между крупным промышленным холдингом и российским оператором энергетических сетей. В планах — создание гибридных автомобилей, электрического общественного транспорта и оснащение городов всей необходимой инфраструктурой для их использования.

«Мы с группой «Газ» можем объединиться. Не просто мы заряжаем, а вы выпускаете. А создать хорошую функцию, которая будет обеспечивать развитие общественного электротранспорта на территории России. И создать эти условия для продвижения этой идеологии в ближайшее время»,— сказал генеральный директор «Россети» Олег Бударгин. Какие перспективы открываются перед ярославским автопромом? Расскажем в вечернем выпуске «вестей» в 20:45.