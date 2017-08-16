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Среда, 16 Август 2017 20:58

Строительство Комсомольского моста через Которосль планируют завершить весной 2018 года

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На месте старого Комсомольского моста через Которосль в Ярославле появится новый. Причем, в рекордно короткие сроки. Строительство должны завершить уже весной следующего года. Об этом сообщили в областном Правительстве. Подрядчик уже определен.

Напомним, осенью прошлого года специальная комиссия провела экспертизу моста. В итоге он был закрыт для движения, так как представлял серьезную опасность.

На ремонт аварийного объекта выделено более 600 миллионов рублей. Из них 450 — федеральные средства. К работам приступят уже на этой неделе. А они планируются масштабные. Подрядчику предстоит все элементы моста заменить на новые, вплоть до опор. А коммуникации — газопровод и линии электропередач — планируют проложить под рекой.

«Конкурс выиграл один из сильнейших подрядчиков, который работает на мостах, крупных эстакадах, с большими контрактами. В виду социальной значимости моста для жителей города, мы договорились с ними в процессе переговоров, что, во-первых, мы очень сильно сожмем сроки строительства. То есть нормативный срок- 14 месяцев. С ними договорились мост сделать за 5»,— сказал Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства ЯО.

Автор — Виктория Воронько

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