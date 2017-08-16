Строительство Комсомольского моста через Которосль планируют завершить весной 2018 года

На месте старого Комсомольского моста через Которосль
Напомним, осенью прошлого года специальная комиссия провела экспертизу моста.
На ремонт аварийного объекта выделено более
«Конкурс выиграл один
На месте старого Комсомольского моста через Которосль
Напомним, осенью прошлого года специальная комиссия провела экспертизу моста.
На ремонт аварийного объекта выделено более
«Конкурс выиграл один
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