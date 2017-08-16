Она хотела связать жизнь с педагогикой, но однажды, попав в водоворот телевидения, закружилась в нем на десять лет. «Вести» продолжают серию репортажей к юбилею компании. И сегодня наша героиня — Марина Шиманская, журналист, телеведущая и редактор тематического вещания «Ярославии» с 1991-го по 2000 годы.

Работа учителем русского языка в школе, потом десять лет в ярославском Музее-заповеднике и — неожиданное приглашение на телевидение! В то время распался Советский Союз, и еще только формировалось новое Российское государство, а вместе с ним и свободное телевидение. Марина Гафаровна тогда оказалась в самом центре событий культурной, социальной и политической жизни.

«Я не только оказалась здесь, но, как я теперь понимаю, на меня рухнуло все тематическое вещание. Вся жизнь была: дом, машина, съемка, дом, расшифровка, сценарий. И я, когда попадала в центр города, я с удивлением замечала: дома стоят, город все такой же! То есть это была работа, работа, работа. И так было 10 лет, наверное»,— рассказывает Марина Шиманская.

Каждый день под ее руководством выходили тематические программы. История, музыка, театр, религия — Марина Шиманская писала обо всем. Каждый материал — не только глубокий анализ, но и философский диалог с телезрителем. Работать в бешеном ритме, не опуская планку качества, помогали обширные знания истории нашего края и невероятная энергетика.

«С Мариной Гафаровной работать было на удивление легко. То есть, с ней едешь на съемки и понимаешь, что нужно. Она тебе объясняла все, что она хочет, и дальше — твои фантазии. Причем, она вникала в материал настолько глубоко, что до тебя доходила вся идея передачи»,— говорит руководитель группы операторов ГТРК «Ярославия» Андрей Кабанов.

«О прошлом память сохрани», «Дорога к храму», «История из истории», «Бенефис» — в каждой ее программе, вне зависимости от тематики, главной была любовь к человеку, искусству, родине.

«Зритель очень благодарный в Ярославле. И люди так реагируют на программы, особенно на исторические: мы с таким удовольствием смотрим, мы этого не знали, как хорошо и спасибо вам! Вот это было очень приятно, это было очень приятно!»,— вспоминает Марина Шиманская.

Сейчас на телекомпании поменялось почти все: аппаратура, камерный парк, студия вещания, системы видеообработки и многое другое. Но одно осталось прежним — принцип, сформулированный еще Мариной Гафаровной: основа любой программы — это добро и любовь, обращенные к зрителю.

Арсений Кондратьев, Андрей Кабанов