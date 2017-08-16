На площади Юности началась установка большого детского городка, аналогов которому
«Если
«Сюда доехать без проблем, любой транспорт. Ребенок рад, что есть фонтан. Ребенок, если сейчас построят площадку, будет лазить. Скоро маленький пойдет.
На площади Юности началась установка большого детского городка, аналогов которому
«Если
«Сюда доехать без проблем, любой транспорт. Ребенок рад, что есть фонтан. Ребенок, если сейчас построят площадку, будет лазить. Скоро маленький пойдет.
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