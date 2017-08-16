На площади Юности началась установка большого детского городка, аналогов которому в нашем регионе нет. Новый комплекс расположится на газоне. В него войдут горки, а также игровое оборудование, направленное на развитие ребенка. Для безопасности ребят уложат прорезиненное покрытие. Сборка конструкций завершится уже к концу недели. На этом благоустройство площади не закончится. Часть работ запланирована на следующий год.

«Если фонтан — это такая сезонная летняя вещь, которая, конечно же, очень популярна, как вы видите, то игровая площадка, она пользуются спросом и осенью, и весной, и летом, и зимой. То есть это круглогодичная такая точка притяжения. В дальнейшем у нас есть планы на установку малых архитектурных форм. Частичное озеленение. Но все это, повторюсь, мы будем делать поэтапно, не закрывая эту площадь, как вынужденно было сделано на строительство фонтана»,— рассказал главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.