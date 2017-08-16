60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 16 Август 2017 10:46

В семейном лагере Рыбинска прошел квест по безопасности дорожного движения

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Не только активный, но еще и образовательный отдых для всей семьи придумали сотрудники ГИБДД в Рыбинске. В лагерь, где вместе с детьми отдыхают и родители, инспекторы привезли свой квест «Дорожный патруль». Это несколько участков с разными игровыми заданиями на тему безопасности на дорогах. Для детей — мозаика из дорожных знаков и повторение базовых правил. Для взрослых — кроссворды по билетам правил движения. Самое сложное задание — полоса препятствий на велосипедах и самокатах. Ее, не смотря на разницу в возрасте и в навыках, участники преодолевали все вместе.

«Главная цель — объединить детей и родителей в таком профилактическом мероприятии, чтобы дети посмотрели, как знают хорошо правила их родители, чтобы они для них были примером. Ну и, соответственно, детям еще раз напомнить перед школой о необходимости соблюдения правил дорожного движения»,— рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» Дарья Николаева.

Прочитано 33 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Да!да!Снимите про ЖК'Новое Заволжье'
17
1
0
Мусорный полигон
16
0
0
Горячий асфальт в кувете
21
0
0
Кружат вертолеты
21
0
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан