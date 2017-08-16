В семейном лагере Рыбинска прошел квест по безопасности дорожного движения

Не только активный, но ещеи образовательный отдых для всей семьи придумали сотрудники ГИБДД в Рыбинске.В лагерь, где вместе с детьми отдыхают и родители, инспекторы привезли свой квест «Дорожный патруль». Это несколько участков с разными игровыми заданиями на тему безопасности на дорогах.Для детей — мозаика из дорожных знаков и повторение базовых правил. Для взрослых — кроссворды по билетам правил движения. Самое сложное задание — полоса препятствий на велосипедахи самокатах. Ее, не смотряна разницув возрасте и в навыках, участники преодолевали все вместе.
«Главная цель — объединить детей и родителейв таком профилактическом мероприятии, чтобы дети посмотрели, как знают хорошо правила их родители, чтобы они для них были примером. Ну и, соответственно, детям еще раз напомнить перед школой о необходимости соблюдения правил дорожного движения»,— рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» Дарья Николаева.
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