В семейном лагере Рыбинска прошел квест по безопасности дорожного движения

Не только активный, но еще и образовательный отдых для всей семьи придумали сотрудники ГИБДД в Рыбинске. В лагерь, где вместе с детьми отдыхают и родители, инспекторы привезли свой квест «Дорожный патруль». Это несколько участков с разными игровыми заданиями на тему безопасности на дорогах. Для детей — мозаика из дорожных знаков и повторение базовых правил. Для взрослых — кроссворды по билетам правил движения. Самое сложное задание — полоса препятствий на велосипедах и самокатах. Ее, не смотря на разницу в возрасте и в навыках, участники преодолевали все вместе.

«Главная цель — объединить детей и родителей в таком профилактическом мероприятии, чтобы дети посмотрели, как знают хорошо правила их родители, чтобы они для них были примером. Ну и, соответственно, детям еще раз напомнить перед школой о необходимости соблюдения правил дорожного движения»,— рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» Дарья Николаева.