В области появится новый туристический маршрут

В регионе тестируют новые туристические маршруты.
«В самом Ярославле таким кодом является исторический центр ЮНЕСКО. Вторым, наверное, объектом, который сейчас обсуждают
Это
«Публика была
В регионе тестируют новые туристические маршруты.
«В самом Ярославле таким кодом является исторический центр ЮНЕСКО. Вторым, наверное, объектом, который сейчас обсуждают
Это
«Публика была
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