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Вторник, 15 Август 2017 18:22

В области появится новый туристический маршрут

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В регионе тестируют новые туристические маршруты. Это один из этапов перезагрузки «Золотого Кольца России», который в этом году отмечает 50-летие. Одна из новинок этого года — маршрут «Культурный код Ярославии». Он включает в себя все знаковые места области, события и объекты, которые формируют менталитет жителей региона.

«В самом Ярославле таким кодом является исторический центр ЮНЕСКО. Вторым, наверное, объектом, который сейчас обсуждают эксперты,— это ярославская мануфактура, как такое значительное явление на стыке эпох. И отдельные архитектурные объекты, они входят в том или ином виде в эти территории»,— говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Это не первые изменения за 50 лет. Перестраивался маршрут, в Золотое Кольцо входили новые города. Светлана Даниленко — свидетель всех этих перемен. В сфере туризма она работает уже 45 лет.

«Публика была со всего Советского Союза: приезжали и Молдавия, и республики Средней Азии, и закавказские республики, и россияне. Одно время ведь этого маршрута практически не было. Были просто разовые выезды в города Золотого Кольца. Сейчас маршрут возрождается»,— рассказывает Светлана Даниленко.

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