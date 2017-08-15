В общественной приемной губернатора фельдшеру из Первомайского района помогли установить телефон

В Ярославской области продолжают работать общественные приемные губернатора.
В июле
«Я говорю, ну,
Сотовая связь, конечно, удобна.
«Она
«Обращение жительницы села
Причем решен
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
В Ярославской области продолжают работать общественные приемные губернатора.
В июле
«Я говорю, ну,
Сотовая связь, конечно, удобна.
«Она
«Обращение жительницы села
Причем решен
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
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