В общественной приемной губернатора фельдшеру из Первомайского района помогли установить телефон

В Ярославской области продолжают работать общественные приемные губернатора. Их главная цель — оказывать практическую помощь жителям. Спектр вопросов — от глобальных, затрагивающих интересы многих граждан, до частных, в том числе, бытовых вопросов.

В июле в приемную губернатора в Первомайском районе обратилась фельдшер из села Николо-Гора. От телефона Галина Курныгина практически не отходит. И хотя фельдшером женщина уже не работает, вышла на заслуженный отдых, за консультациями к опытному профессионалу и сегодня обращаются местные жители. Без стационарного телефона — как без рук. Но в новую квартиру, куда пенсионерка с сыном переехала по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, устанавливать его отказывались.

«Я говорю, ну, как же так, я столько добивалась телефона, у меня номер есть, а телефона нет. Он сказал, что нет линии. Я даже не переезжала сюда долго. Целый год из-за телефона я не уезжала из того дома»,— рассказывает Галина Курныгина.

Сотовая связь, конечно, удобна. Но долгие беседы, к которым привыкла Галина Курныгина, влетали в копеечку. Проблема с установкой аппарата стационарного не решалась в течение двух лет. Обивание порогов различных инстанций не помогало. Пока в июле она не обратилась в общественную приемную губернатора Ярославской области.

«Она до этого была и у главы на приеме неоднократно. А потом, когда эта приемная наша начала функционировать, она обратилась к нам, и мы тут уже совместными усилиями эту проблему ей решили»,— говорит руководитель общественной приемной губернатора Ярославской области в Первомайском районе Татьяна Лебедева.

«Обращение жительницы села Николо-Гора мы совместно с руководителем общественной приемной губернатора Ярославской области Лебедевой Татьяной Николаевной проработали, обратились в Ростелеком, и вопрос решен положительно»,— добавляет глава Первомайского района Инна Голядкина.

Причем решен за две недели. Для установки стационарного аппарата специалисты использовали терминал, работающий по сотовой связи. При этом никакой прокладки кабеля не понадобилось. Платить за услуги связи пенсионерка будет столько же, сколько и раньше. И даже номер, к которому она привыкла, ей оставили.

Андрей Детцель, Алексей Соловьев