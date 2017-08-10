В Данилове школьники составили свою туристическую карту

В другом Данилове туристам покажут дом с автозеркалом, уличную библиотеку и даже палисад из спинок кроватей. Новый туристический маршрут разработали ученики старших классов и студенты Данилова. Первую экскурсию они провели для нашей съемочной группы.

— Тёма считай вот так, эту половину, да я же собьюсь, 3,4,5,6,7,8. Про себя.

Всего около 500 крышек. Таким Данилов знают только местные жители, но создатели маршрута «Другой Данилов» готовы показать туристам и пробкового кота, и палисад из спинок кроватей.

«Этот забор выполнен из спинок кроватей, которые были взяты из детских лагерей»,— рассказал Артем Кудрявцев. Все объекты нашли даниловские студенты и ученики старших классов, когда гуляли по родному городу, а затем под руководством кураторов на творческой мастерской в Даниловской художественной галерее выбрали лучшие.

«В течение 4 дней здесь были Катя Хоботова, Михаил Приемышев (Вологда), Антон Акимов, известный фотограф Петербурга»,— рассказала Людмила Головкина — директор Даниловской художественной галереи.

Сейчас уже создана карта другого Данилова, а все нанесенные на неё объекты, активно используются жителями города. В доме Руслана Армеева живет сам Руслан Армеев. А в туристический маршрут он попал из-за симовола Олимпиады — 80.

«К 1980 году пришла пора ремонтировать наш дом и когда обшивали его тесом, то отец решил пилястры украсить символом Олимпиады. И я был старшим помощником, вырезал кольца, планочки»,— поделился Руслан Армеев.

Заметили создатели «Другого Данилова» и то, что в зеркала жители города смотрятся по-особенному. Этот объект — «Дом с автозеркалом», так делают многие даниловцы, чтобы не вставая из-за стола видеть кто пришел.

Следующая остановка в парке, около уличной библиотеки. Туристы пока про это место не знают, но даниловцы активно используют. Здесь можно как взять, так и оставить любую книгу.

— Что в школе не доучили сюда. Вот такие, попроще чего-нибудь.

Содержимое уличной библиотеки тоже может стать объектом «Другого Данилова». Здесь есть книги, изданные в 70-х годах прошлого века. Главное, чтобы они дождались туристов. Проводить экскурсии даниловцы планируют, когда закончат разрабатывать ещё два маршрута: «Данилов литературный» и «Данилов мистический».

Зоя Рыжкова, Михаил Колобов