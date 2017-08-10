В Данилове школьники составили свою туристическую карту

В другом Данилове туристам покажут дом
— Тёма считай вот так, эту половину, да
Всего около
«Этот забор выполнен
«В течение
Сейчас уже создана карта другого Данилова,
«К
Заметили создатели «Другого Данилова»
Следующая остановка
— Что
Содержимое уличной библиотеки тоже может стать объектом «Другого Данилова». Здесь есть книги, изданные в 70-х годах прошлого века. Главное, чтобы они дождались туристов. Проводить экскурсии даниловцы планируют, когда закончат разрабатывать ещё два маршрута: «Данилов литературный» и «Данилов мистический».
Зоя Рыжкова, Михаил Колобов