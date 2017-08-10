В Мышкине на территории у местной школы появилось освещение

Школьный переулок
Сейчас
«Они идут,
Проблема встала, когда переулок стал активно застраиваться.
«Родители обратились сначала именно
«Естественно, самая главная проблема для
«Установлены более
Особенно
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
Школьный переулок
Сейчас
«Они идут,
Проблема встала, когда переулок стал активно застраиваться.
«Родители обратились сначала именно
«Естественно, самая главная проблема для
«Установлены более
Особенно
Андрей Детцель, Алексей Соловьев
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