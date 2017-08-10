В Мышкине на территории у местной школы появилось освещение

Школьный переулок в Мышкине в пору было назвать темным. Ведь по ночам, или зимним утром его не освещал ни один фонарь. Переживающие за безопасность своих детей родители за помощью обратились к областным властям. Что из этого вышло, выяснили «Вести».

Сейчас в Школьном переулке играют дети. Но это днем. Совсем недавно, в ночное время находиться здесь им было попросту опасно. На протяжении 350 метров проезжую часть и территорию у домов не освещал ни один фонарь. Не смотря на то, что рядом школа.

«Они идут, а освещения вообще ноль. Особенно в зимний период, когда лед, гололедица, ямы, канавы. Освещения нету, ямок не видать. Я сама сюда хожу в 5 утра в школу»,— поделилась Любовь Милованова — повар.

Проблема встала, когда переулок стал активно застраиваться. В каждом новом доме — молодая семья с детьми. И тогда люди обратились за помощью к областным властям.

«Родители обратились сначала именно в Общественную приемную губернатора. И именно с этого момента и Администрация Мышкинского Муниципального района подключилась. И мы начали искать возможность решения данной проблемы»,— рассказала Ольга Минаева — глава Мышкинского Муниципального района.

«Естественно, самая главная проблема для родителей — это безопасность детей. И очень многое сейчас делается и в стране, и в области по этой проблеме. И, естественно, после обращения жительницы по этому вопросу было обсуждение в районе и принято решение»,— сообщила Галина Бешметова — руководитель Общественной приемной губернатора в г. Мышкине.

Решение — установить освещение в переулке. Уже в июле здесь стали появляться новые опоры с современными светодиодными фонарями.

«Установлены более 10 светильников энергосберегающих, 70 ватт. Соответственно, они будут экономичны и, скорее всего, жители в полноте оценят современные технологии диодных светильников»,— отметил Алексей Васильев — начальник Мышкинского участка Ярославского электросетевого предприятия.

Особенно их оценят дети, живущие в Школьном переулке и на окрестных улицах, которые больше не будут бояться возвращаться домой одни темными зимними вечерами.

Андрей Детцель, Алексей Соловьев