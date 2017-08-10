Стала известна программа XXV Международного фестиваля искусств «Преображение»

Стала известна программа юбилейного,
Основными площадками фестиваля станут концертный зал имени Собинова, Ярославский музей-заповедник, Успенский кафедральный собор
С полной программой фестиваля можно познакомиться
Стала известна программа юбилейного,
Основными площадками фестиваля станут концертный зал имени Собинова, Ярославский музей-заповедник, Успенский кафедральный собор
С полной программой фестиваля можно познакомиться
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