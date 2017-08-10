Стала известна программа XXV Международного фестиваля искусств «Преображение»

Стала известна программа юбилейного, XXV Международного фестиваля искусств «Преображение». В этом году он пройдет с 18 по 20 августа.

Основными площадками фестиваля станут концертный зал имени Собинова, Ярославский музей-заповедник, Успенский кафедральный собор и собор Казанской иконы Божией Матери. Откроет фестиваль оратория «Пять ангелов», посвященная царской семье в исполнении Ярославского губернаторского симфонического оркестра и капеллы «Ярославия». На следующий день ярославцы услышат «Царскую невесту» в исполнении столичного театра «Новая опера». Закроет фестиваль сюита Игоря Стравинского «Жар-птица» в исполнении коллектива под управлением Мурада Аннамамедова и заслуженного артиста России Саида Багова.