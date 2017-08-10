«Без наглости» нет шедевров». Эти слова итальянского поэта-футуриста Филиппо Маринетти воплощают в своем творчестве ярославские художники-ювелиры Колесниковы. Сегодня в Музее зарубежного искусства открывается выставка «Кольцо. Эпатаж». Вести заглянули в музейные залы, чтобы узнать, чем супруги собираются эпатировать зрителя.

— Нужно поставить свет так, чтобы освещалось с двух точек обязательно, чтобы тень не падала в одну сторону.

Их работы — больше, чем украшения. Скорее — скульптуры малых форм. Почти все существуют в единственном экземпляре. Каждое кольцо — образ, иногда целый рассказ, а иногда неожиданное сочетание материалов. Ювелиры шутят: так, по их мнению, выглядит набор журналиста, а это — кольцо сладкоежки. Обручальный набор «старый пень и нежная лилия» — история чьего-нибудь мезальянса.

«Так маленькие колечки мы делали простенькие, как начинающие студенты. Серебро, перламутр. Материалов не было. Может быть, поэтому наша фантазия и разыгралась»,— рассказала Юлия Колесникова — художник-ювелир.

Разыгралась, да еще как. Носить на пальце старинный велосипед, обрезок золотой трубы с вентилем, навесной замок с ключами или электрический утюг могут только смелые и такие же креативные, как сами художники, модницы. И занашивают настолько, что приходят потом ремонтировать любимою вещь.

«Я смотрю, это уже не утюг, а гладильная доска какая-то. Вещь, которая уже почти не похожа на утюг. Попросили нам его уже для себя в архив. Она говорит — нет, отремонтируйте и верните мою любимую вещь»,— рассказал Борис Колесников — художник-ювелир

Иногда природа сама подсказывает, что в итоге получится. Мастеру достаточно лишь ей подыграть. При этом, может быть, слегка заигрываясь. Но эпатаж — удел смелых, а ярославскому зрителю смелости не занимать.

Мария Андрианова, Анатолий Сахаров