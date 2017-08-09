Среди заболевших и ярославцы. Число сообщений о заболевании вирусом Коксаки отдыхающих в Турции туристов увеличивается, сообщают федеральные СМИ. Также в сети появилась информация, что желающие отдохнуть в Турецкой республике, стали отказываться от путевок. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что официального подтверждения о вспышке инфекции в ведомство не поступало. Здесь открыли электронную горячую линию, с помощью которой можно будет понять, каково количество зараженных, а также определить наиболее подверженные регионы и отели Турецкой республики.

Ярославна Ксения Рыжова проводила отпуск на берегу Анталии вместе с двумя детьми 4-х и 14-ти лет. В итоге отдых превратился в больничный. Симптомы у пострадавших были одинаковые: высокая температура и сыпь на коже.

«Имея двух детей, могу сказать, я панику особо не поднимаю потому, что неизвестно, что это еще. Еще симптомов других характерных нет. Т.е. у него температура. Может он и перегрелся, может он и какой то вирус подцепил, было не известно еще. Поэтому я как бы дождалась второго дня. На второй день у нас уже как-то разрешилось все, что это Коксаки. Мы все изучили, все прочитали. В интернете же полно информации про все это»,— рассказала Ксения Рыжова.

В Ярославской инфекционной больнице призвали сохранять спокойствие. Подобные случаи, говорят специалисты не редкость. Коксаки — разновидность энтеровирусной инфекции. Заболевание может передаваться через воздух, воду и еду. Поэтому, прежде всего, нужно следить за гигиеной рук. По своим симптомам заболевание напоминает ротавирусную инфекции либо ОРВИ.

Что же касается туроператоров, то массового отказа от путевок сейчас не наблюдается.

«Есть смысл подумать, везти ли годовалого ребенка за границу, когда он еще не обучен навыкам гигиены и санитарии. А энтеровирус очень любит детей до 5-летнего возраста. Если это простая герпоангина, или энтеровирусная лихордка, то это состояние, которое практически за 5 дней, как обычное среднее легкое ОРВИ проходит и можно жить обычной жизнью»,— сообщила. Мария Коваль — заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ ЯО инфекционная клиническая больница № 1.

«Массового отказа от приобретённых путевок в Турцию у нас нет. За последние 10 дней 1–2 отказа по всем нашим офисам. Мы держим связь с туристами, которые находятся сейчас в отелях Турции и общаемся с теми, кто только что вернулся. Никакой эпидемии на сегодняшний день, по словам туристов из Турции, нет. И этот вирус не страшнее обыкновенного ротавируса, которым можно заразиться на любом курорте»,— отметила Оксана Моричева — заместитель директора туристического агентства.