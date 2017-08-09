В области подвели предварительные итоги по оплате взносов на капитальный ремонт. Выяснилось, что ярославцы задолжали фонду более 770 миллионов рублей. Собираемость по взносам — 85%. По сравнению с другими регионами России, это неплохой показатель — говорят эксперты. Тем не менее, эта проблема в регионе стоит остро, и задолженность может негативно сказываться на количестве ремонтируемых многоквартирных домов.

«770 миллионов — это чьи-то не освоенные объемы, это чьи-то не отремонтированные дома — кровли, инженерные системы. Это серьезные объемы. Это в общем является практически годовым объемом по сборам взносов»,— сказал Эдуард Потапов — и.о. директора регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Конституционный суд России подтвердил, что оплата взносов за капитальный ремонт — это обязанность граждан, говорит Эдуард Потапов. Специалисты проводят разъяснительную работу с собственниками. На злостных неплательщиков подают иски в суд. Тем временем, в Фонде капремонта отмечают, что долг можно выплачивать постепенно.

«Для этого собственник помещений имеет возможность обратиться в региональный Фонд с соответствующим заявлением. На основании этого заявления с собственником будет заключено соглашение. Максимальный период предоставление рассрочки — до 12 месяцев. И дальнейшее начисление пени на задолженность не производится»,— рассказала Елена Козлова — начальник юридического отдела регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.