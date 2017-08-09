В регионе уже несколько месяцев действует закон, который позволяет предоставлять подрядчикам, готовым завершать долгострои, земельные участки без торгов. В результате удалось ввести в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Долгожданное жилье получили 595 человек. Работы возобновились еще на нескольких объектах. Пять из них обещают сдать до конца августа. Еще шесть — до конца года. Есть планы и на 2018 год.

«Мы имеем ряд объектов, которые переходят на 18 год. Два из них уже, безусловно, подтверждены, благодаря переговорам, которые Дмитрий Юрьевич провел с руководством банка «Российский капитал». Руководитель банка пообещал уже в этом году начать строительство с тем, чтобы в 18 году два дома 194 и 55 договоров долевого участия ввести в эксплуатацию»,— рассказал Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства ЯО.