В регионе уже несколько месяцев действует закон, который позволяет предоставлять подрядчикам, готовым завершать долгострои, земельные участки без торгов.
«Мы имеем ряд объектов, которые переходят на
В регионе уже несколько месяцев действует закон, который позволяет предоставлять подрядчикам, готовым завершать долгострои, земельные участки без торгов.
«Мы имеем ряд объектов, которые переходят на
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