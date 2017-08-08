Ярославская
«Ейфель», «Сурен», «Овация», «Саломе» и
— Если
Для достижения лучших результатов аграрии активно используют современные технологии. Например, этот беспилотник позволяет изучать состояние посевов
Новый проект расположился
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Ярославские пивовары перерабатывают более
«Проект позволит развить сельское хозяйство
Первые результаты стоит ждать через два года.
Захар Акопов, Алексей Соловьев