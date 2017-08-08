Ярославская область — вновь среди первых. В регионе реализуют пилотный проект по выращиванию качественного пивоваренного ячменя в зоне Нечерноземья. Пробный гектар нескольких сортов сейчас прорастает на полях в Тутаевском районе. Здесь же состоялся Агро-семинар. Сможет ли прижиться пивоваренный ячмень в нашем регионе, расскажет Захар Акопов.

«Ейфель», «Сурен», «Овация», «Саломе» и «Фобиола» — такие красивые романтичные названия носят некоторые сорта ячменя. Возможно, вскоре эти культуры можно будет встретить и на полях нашего региона. На данный момент здесь засеяно 10 сортов пивоваренного ячменя, который отличается по своим свойствам, а также устойчивостью к болезням. По большому счету, все это большой эксперимент. По его окончанию фермеры смогут выбрать тот сорт, который они в дальнейшем будут выращивать. Вырастить эту культуру в зоне Нечерноземья сложно. Именно поэтому Агро-семинар вызвал большой интерес у фермеров.

— Если он болеет, если листовая поверхность повреждена, это сильно влияет на качество ячменя: уменьшается крупность, зерно становится меньше, повышается содержание белка, для нас это плохо, снижается содержание крахмала.

Для достижения лучших результатов аграрии активно используют современные технологии. Например, этот беспилотник позволяет изучать состояние посевов и почвы, ускорять выявление вредителей, прогнозировать урожайность. Развитие комплекса одно из направлений губернаторской программы «10 точек роста».

Новый проект расположился на делянках Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений.

«Мы сегодня как раз разобрали все технологические моменты по выращиванию ячменя. Его, еще раз повторюсь, доз, удобрений, защиты для того, чтобы поднять те показатели качественные для производства пива российских сортов»,— отметил Валерий Холодов — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Ярославские пивовары перерабатывают более 180 тысяч тонн ячменя в год. Однако, почти все сырье приходится закупать в других регионах. Новый проект позволит кардинально изменить ситуацию.

«Проект позволит развить сельское хозяйство в Ярославской области в том ключе, что даст дополнительные рабочие места, поднимет те поля, которые сейчас практически заросли лесом, ну и, собственно говоря, даст дополнительные налоги Ярославской области»,— рассказал Михаил Епифанов — руководитель солодовенного производства в Ярославле.

Первые результаты стоит ждать через два года. Если эксперимент окажется удачным, ячменем засеют тысячи гектаров сельхозугодий области.

Захар Акопов, Алексей Соловьев