Жеребьевка состоялась. Бесплатное эфирное время сегодня распределили между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Ярославской области. В соответствии с законодательством, все претенденты получили равное количество времени для проведения предвыборной агитации. Участие в жеребьевке приняла и ГТРК «Ярославия». Напомним, выборы губернатора состоятся в нашем регионе 10 сентября.