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Вторник, 08 Август 2017 19:00

Состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в губернаторы Ярославской области

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Жеребьевка состоялась. Бесплатное эфирное время сегодня распределили между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Ярославской области. В соответствии с законодательством, все претенденты получили равное количество времени для проведения предвыборной агитации. Участие в жеребьевке приняла и ГТРК «Ярославия». Напомним, выборы губернатора состоятся в нашем регионе 10 сентября.

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