Жеребьевка состоялась. Бесплатное эфирное время сегодня распределили между зарегистрированными кандидатами
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Вторник, 08 Август 2017 19:00
Состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в губернаторы Ярославской областиАвтор Ксения Анисимова
Жеребьевка состоялась. Бесплатное эфирное время сегодня распределили между зарегистрированными кандидатами
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