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Вторник, 08 Август 2017 18:03

Анонс программы «Регион 76» на 8 августа

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Ежедневно в Ярославле и Ярославском районе инспекторы ГИБДД фиксируют несколько десятков нарушений правил пассажирских перевозок. Безопасно ли передвигаться на нашем общественном транспорте? Для чего сотрудники ГАИ ездят в детские лагеря? И что грозит водителям, которые не заботятся о безопасности своих детей?

Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся дорожно-транспортной обстановки в нашей области, смотрите 8 августа в 19:15 в программе «Регион 76» на телеканале «Россия 24».

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