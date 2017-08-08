Ежедневно в Ярославле и Ярославском районе инспекторы ГИБДД фиксируют несколько десятков нарушений правил пассажирских перевозок. Безопасно ли передвигаться на нашем общественном транспорте? Для чего сотрудники ГАИ ездят в детские лагеря? И что грозит водителям, которые не заботятся о безопасности своих детей?

Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся дорожно-транспортной обстановки в нашей области, смотрите 8 августа в 19:15 в программе «Регион 76» на телеканале «Россия 24».