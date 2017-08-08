Ремонт асфальта на улице Шевелюха — под контролем. Сегодня ход работ проверили представители мэрии. Этот участок дороги, длинной около 3 километров, вызывал много жалоб и нареканий от жителей. Улицу включили в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», которая реализуется на территории агломерации Ярославская. На замену дорожной одежды выделили около 31 миллиона рублей. Подрядчик взялся за работу 2,5 недели назад. И работы уже вышли на финишную прямую. Уложен асфальт. Осталось доделать подъезды к остановкам, съезды с дороги, нанести разметку и установить знаки. Гарантия на новое покрытие — 4 года.

«Основу составляет габродиобас — камень, который из Карелии сюда привозится, что позволяет делать дорогу, для обывателя скажу — каменной. Из очень прочного материала, гораздо прочнее, чем даже карельский гранит»,— рассказал Сергей Тихомиров — и.о. директора МКУ «Агенства по муниципальному заказу ЖКХ».