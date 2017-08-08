Автоматическая пожарная сигнализация, свободные пути эвакуации, двери, которые открываются по направлению движения
Тревогу инспекторы по пожарному надзору подняли, чтобы проверить работу сигнализации. Техника сработала.
— Видим, что дверь свободна, открывается по направлению движения, вопросов
На плане эвакуации обозначены все места, где
«И уже можем определиться. Здесь лесенка.
Об исправности огнетушителя говорит его индикатор. Стрелка должна быть
— Она показывает, что чека
Противопожарные двери в 90-й школе тоже
«Разработан план проверок. Сейчас уже проверено 30% объектов
В плане всего
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев