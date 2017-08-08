Автоматическая пожарная сигнализация, свободные пути эвакуации, двери, которые открываются по направлению движения и огнетушители. Все это должно быть в каждой школе. Инспекторы по пожарному надзору проводят проверки учебных заведений. В одной из них приняла участие и наша съемочная группа.

Тревогу инспекторы по пожарному надзору подняли, чтобы проверить работу сигнализации. Техника сработала. Куда идти, показывают стрелки и указатели выхода. Сообщение поступило в пожарную часть и единую диспетчерскую дежурную службу. Это значит, что автоматическая пожарная сигнализация проверку прошла. Следующий пункт проверки — запасной выход.

— Видим, что дверь свободна, открывается по направлению движения, вопросов к ней нет.

На плане эвакуации обозначены все места, где в случае ЧП можно найти огнетушители и дорогу на улицу. А черная точка помогает человеку сориентироваться и показывает место, где он находится.

«И уже можем определиться. Здесь лесенка. Если по этой выйти нельзя, мы видим другую — по коридору и в безопасное место»,— сказал Антон Борисенков — государственный инспектор Ярославля по пожарному надзору.

Об исправности огнетушителя говорит его индикатор. Стрелка должна быть на зеленой отметке, а пломба не нарушенной.

— Она показывает, что чека не выдергивалась, огнетушитель не использовался. Как пришел с момента зарядки, так и находится.

Противопожарные двери в 90-й школе тоже в порядке. А по этим буквам и цифрам пожарные поймут, что за материалы находятся за этими дверями.

«Разработан план проверок. Сейчас уже проверено 30% объектов на приемку по пожарной безопасности»,— отметил Антон Борисенков — государственный инспектор Ярославля по пожарному надзору.

В плане всего 88 школ и 176 детских садов Ярославля. Инспекторы начали проверки в августе, так, чтобы в случае, если будут обнаружены недочеты, у руководителей было время все исправить.

Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев