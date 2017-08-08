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Вторник, 08 Август 2017 12:00

Строительство газопроводов в Рыбинском микрорайоне «Заволжье» выходит на финишную прямую

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4 километра сетей, 12 улиц и 143 дома. Строительство газопроводов в Рыбинском микрорайоне «Заволжье» выходит на финишную прямую. Голубое топливо здесь ждали несколько десятилетий. Ситуация изменилась в феврале 2017 года. В ходе рабочего визита в Рыбинск глава региона дал поручение решить вопрос о газификации микрорайона. Сейчас на очереди — монтаж последних четырехсот метров газопровода. В этом году голубое топливо придет и другие районы области.

«Более 70 километров должно быть построено в этом году. Это порядка 1200 домовладений и объектов коммунального комплекса вместе с объектами социально-культурного назначения должны быть газифицированы»,— рассказал Андрей Лукашов — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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