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Вторник, 08 Август 2017 10:29

Кинорежиссер Эмир Кустурица поздравил ГТРК «Ярославия» с 60-летием

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ГТРК «Ярославия» — 60 лет. Отсчет истории ярославского телевидения начался в сентябре 1957 года. Мы продолжаем принимать поздравления в честь грядущего юбилея. И сегодня — видеооткрытка от всемирно известного кинорежиссера Эмира Кустурицы.

Эмир Кустурица: «Я очень рад и счастлив, что могу вашим зрителям пожелать крепкого здоровья и всего самого лучшего здесь в России. И любой юбилей, связанный с цивилизационными достижениями человечества, вне всякого сомнения, заслуживают упоминания. Так что в честь этого поздравляю!».

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