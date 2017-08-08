ГТРК «Ярославия» —60 лет. Отсчет истории ярославского телевидения начался в сентябре1957 года.Мы продолжаем принимать поздравления в честь грядущего юбилея. И сегодня — видеооткрытка от всемирно известного кинорежиссера Эмира Кустурицы.
Эмир Кустурица: «Я очень рад и счастлив, что могу вашим зрителям пожелать крепкого здоровья и всего самого лучшего здесь в России.И любой юбилей, связанный с цивилизационными достижениями человечества, вне всякого сомнения, заслуживают упоминания. Так чтов честь этого поздравляю!».
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