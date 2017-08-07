От Ярославля до Рыбинска теперь можно доехать быстрее. В свой профессиональный праздник железнодорожники вместо того, чтобы получать подарки, преподнесли сюрприз жителям области — новый поезд-экспресс. Как он будет ходить, и чем еще запомнится День железнодорожника — расскажем в следующем материале.

От Ярославля до Рыбинска за 75 минут. В свой профессиональный праздник железнодорожники сделали настоящий подарок для жителей двух городов — поезд-экспресс, который будет ходить ежедневно и без остановок в пути.

«Еще один момент очень важный. Мы будем смотреть, как развивается эта услуга, какая складывается экономика. И дальше мы можем и подсоединять больше вагонов, и делать больше поездов»,— рассказал Валерий Танаев — начальник Северной железной дороги.

Приобрести билет на рейс можно как в поезде, так и через мобильное приложение. Для ветеранов труда, тружеников тыла, школьников, студентов и инвалидов предусмотрены льготы. «Мы не меняли ни одно расписание. Те электропоезда, которые были раньше, они также будут ходить по тому же графику. Здесь мы проложили эту нитку графика между этими поездами, между грузовыми поездами»,— отметил Валерий Танаев — начальник Северной железной дороги. Назвали новый состав — «Чайка» в честь первой женщины-космонавта.

Валентина Терешкова вместе с главой региона Дмитрием Мироновым и начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым приняли участие в торжественной церемонии. Гостям продемонстрировали условия, которые созданы для пассажиров, а в первый рейс предложили отправиться прямо в кабине машиниста.

«Маршрут очень важен. Он востребован. Мы в рамках стратегии развития области до 2025 года этот вопрос предусмотрели, вопрос развития транспортной инфраструктуры. И мы обсуждали потому, что есть очень большой запрос населения двух городов получить новый маршрут, именно железнодорожный маршрут»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

День железнодорожников это еще и праздник спорта. На острове Даманский состоялся благотворительный забег. Кроме того, всех гостей ждал праздничный концерт, мастер-классы для взрослых и детей.

Захар Акопов, Алексей Карашев