А в Мышкине свой юбилей отмечали газовики. Дочернее предприятие крупного поставщика голубого топлива в России «Газпром трансгаз Ухта» устроило праздник на центральной площади города. В год 50-летия компания организовала юбилейное турне в ритме времени – по городам, где проводит свою производственную деятельность. Зажгли эстафетный факел 10 июля на компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал. А в это воскресенье факел добрался и до Мышкина.

— А сейчас под ваши аплодисменты Станислав Станиславович передает далее юбилейный факел в руки лично Виктору Валентиновичу. Громче! На наших глазах история!

Предприятие обеспечивает поставки газа потребителям девяти регионов северо-запада России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Побывавший до этого в 18 городах и поселках, юбилейный факел в Мышкине пробудет недолго. Далее он отправится в Переславль и Данилов. Праздник в Мышкине собрал несколько тысяч горожан. Выступления местных творческих коллективов, интерактив и дискотека — концерт продолжался в течение всего дня. Лучших сотрудников поздравил и наградил генеральный директор компании.