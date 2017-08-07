А
— А сейчас под ваши аплодисменты Станислав Станиславович передает далее юбилейный факел
Предприятие обеспечивает поставки газа потребителям девяти регионов
«Сегодня «Газпром трансгаз Ухта», помня
А
— А сейчас под ваши аплодисменты Станислав Станиславович передает далее юбилейный факел
Предприятие обеспечивает поставки газа потребителям девяти регионов
«Сегодня «Газпром трансгаз Ухта», помня
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