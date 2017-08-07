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Понедельник, 07 Август 2017 15:22

В центре Ярославля засыпали корни лип, которые пострадали во время ремонтных работ

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Медиа

Корни лип, которые пострадали во время ремонтных работ в центре Ярославля, засыпали. Напомним, рабочие вырыли экскаватором траншею под бордюр и задели корни деревьев, которые несколько десятилетий украшают народный переулок. В Горзеленхозе отметили, что повреждения поверхностные, угрозы падения деревьев нет. Спиливать липы не будут. Однако рабочим уже вынесено предупреждение.

«В соответствии с правилами, копать в приближении к деревьям нельзя. Нужно отступать хотя бы 50 сантиметров. Здесь, конечно, траншея проложена прямо вдоль деревьев. Тем не менее, корневая система не повреждена»,— сказала Вера Кореневская — директор МБУ «Горзеленхозстрой».

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