Корни лип, которые пострадали во время ремонтных работ в центре Ярославля, засыпали. Напомним, рабочие вырыли экскаватором траншею под бордюр и задели корни деревьев, которые несколько десятилетий украшают народный переулок. В Горзеленхозе отметили, что повреждения поверхностные, угрозы падения деревьев нет. Спиливать липы не будут. Однако рабочим уже вынесено предупреждение.
«В соответствии с правилами, копать в приближениик деревьям нельзя. Нужно отступать хотя бы50 сантиметров. Здесь, конечно, траншея проложена прямо вдоль деревьев. Тем не менее, корневая система не повреждена»,— сказала Вера Кореневская — директор МБУ «Горзеленхозстрой».
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