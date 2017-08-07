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Понедельник, 07 Август 2017 13:32

Министр образования Ольга Васильева отметила высокий уровень проведения экзаменов в Ярославской области

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ЕГЭ в нашей области провели на высшем уровне. Министр образования России Ольга Васильева выразила благодарность главе региона Дмитрию Миронову и директору Департамента образования Ирине Лободе. В Ярославской области, по словам министра, был обеспечен высокий уровень прозрачности и честности проведения экзаменов.

Кроме того, из федерального бюджета нам выделят деньги на развитие образования. Предварительно речь идет о пяти миллионах рублей. Рособрнадзор определил регионы, которые получат государственные субсидии. Победителем отбора стала Ярославская область. Деньги пойдут на современное оборудование для пунктов проведения ЕГЭ.

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