ЕГЭ в нашей области провели на высшем уровне. Министр образования России Ольга Васильева выразила благодарность главе региона Дмитрию Миронову и директору Департамента образования Ирине Лободе. В Ярославской области, по словам министра, был обеспечен высокий уровень прозрачности и честности проведения экзаменов.
Кроме того, из федерального бюджета нам выделят деньги на развитие образования. Предварительно речь идет о пяти миллионах рублей. Рособрнадзор определил регионы, которые получат государственные субсидии. Победителем отбора стала Ярославская область. Деньги пойдут на современное оборудование для пунктов проведения ЕГЭ.
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