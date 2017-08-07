Они видят мир под другим углом. В Угличе прошел Международный фестиваль Фотопарад – 2017. В этом году он собрал около 500 человек. Для них именитые фотографы провели 38 мастер-классов. Самый вкусный – фуд-фото. Участники постигали тонкости съемок еды. Оказалось, что такие модели очень привередливые. Подготовка к аппетитным фотосессиям занимает не меньше двух часов. Более неприхотливые модели позировали на соседней площадке. Макросъемка насекомых — это настоящая охота. Гость из Англии провел мастер-класс по искусству уличной съемки.

«Я рассказывал о моей технике. О том, как через камеру передать свои эмоции, и чтобы фото стало продолжением тебя самого»,— сказал Марк Невелл — известный английский фотограф.