Дому чуть более года, а на потолке уже трещины, стены промерзают. В этой ситуации на улице Шарохина в Данилове разбирались специалисты Областного департамента государственного жилищного надзора. В этом городе прошел выездной форум «Ярославский управдом».

— Стали въезжать, открываем дверь ключом и у нас плитка просто упала.

Так встретил новый дом на улице Шарохина в Данилове своих первых жильцов. Заселились люди немногим более года назад и сейчас уже устали считать трещины на потолке, протечки и отвалившуюся плитку.

«Из-за того, что вопросы не решались они были вынуждены обратиться в адрес губернатора в связи с чем и была инициирована эта проверка»,— рассказал Андрей Урин — заместитель директора Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

Дом ещё на гарантии, а в квартирах уже появляется плесень на потолке. Самый маленький житель постоянно болеет.

— Каждый месяц 2 или 3 раза мама с ним в больнице лежала.

А чтобы разобраться, почему у жителей 5 этажа зимой промерзают стены, сотрудники Департамента государственного жилищного надзора поднялись на чердак.

— Здесь тоже не заизолировано.

На чердаке находятся трубы, по которым в квартиры идет горячая вода, и отапливаются ванные комнаты. Из-за того, что изоляция коммуникаций нарушена в холодное время года образуется конденсат, который и попадает в квартиры. Дом всё ещё на гарантии, но за его содержание отвечает управляющая компания, которой сотрудники Департамента государственного жилищного надзора и выписали предписание на устранение нарушений.

«Компании -застройщику были выставлены претензии и технические предложения с нашей стороны, но, к сожалению, может здесь есть и наша недоработка, мер принято не было»,— рассказала Ольга Иванова — генеральный директор управляющей компании.

Чтобы таких ситуаций возникало как можно меньше, по инициативе Правительства области проводятся выездные форумы «Ярославский управдом».

«У собственника в рамках проведения форума должна сформироваться идеология собственника, они должны знать, куда обращаться, как требовать от управляющей компании исполнения её обязанностей»,— рассказал Олег Бойченко — заместитель директора Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

В форумах «Ярославский управдом» принимают участие жители города, управляющие компании, представители местной и областной власти, контролирующие органы.

«В основном, часто повторяющиеся вопросы связаны с проведением капитального ремонта, это новая система, она работает всего несколько лет, конечно много вопросов связаны с потреблением коммунальных услуг и общедомовыми нуждами»,— отметил Андрей Лукашов — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Это уже 5-й по счету форум «Ярославский управдом», но не последний. До конца этого года они пройдут во всех районах области.

Зоя Рыжкова, Алексей Карашев