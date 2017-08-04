Дому чуть более года, а
— Стали въезжать, открываем дверь ключом и
Так встретил новый дом
Дом ещё
— Каждый месяц
А чтобы разобраться, почему
— Здесь тоже
На чердаке находятся трубы, по которым
«Компании -застройщику были выставлены претензии
Чтобы таких ситуаций возникало как можно меньше, по инициативе Правительства области проводятся выездные форумы «Ярославский управдом».
«У собственника
В форумах «Ярославский управдом» принимают участие жители города, управляющие компании, представители местной
«В основном, часто повторяющиеся вопросы связаны
Это уже 5-й по счету форум «Ярославский управдом», но
Зоя Рыжкова, Алексей Карашев