Началась масштабная реконструкция зоны отдыха. Строителям предстоит заменить пешеходное покрытие, сделать новые пешеходные дорожки. Также проведут санитарную чистку, обновят газоны, высадят новые цветники и кустарники. Появится в сквере и красочная подсветка объектов. Все работы будут вестись с археологическим сопровождением. Окончание запланировано на середину осени.

«Фонтан будет реконструирован в том же объеме, что и сейчас. Новые капитальные строительства на этой территории не разрешаются, так как это охраняемая природная территория и памятник, объект культурного наследия. Будет убран вот этот старый туалет и поставлен новый, но уже не как капитальное строение, а как модульный современный»,— рассказал Михаил Кудряшов — главный архитектор Ярославской области.