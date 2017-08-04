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Пятница, 04 Август 2017 14:45

Ярославскому Демидовскому скверу вернут исторический облик

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Началась масштабная реконструкция зоны отдыха. Строителям предстоит заменить пешеходное покрытие, сделать новые пешеходные дорожки. Также проведут санитарную чистку, обновят газоны, высадят новые цветники и кустарники. Появится в сквере и красочная подсветка объектов. Все работы будут вестись с археологическим сопровождением. Окончание запланировано на середину осени.

«Фонтан будет реконструирован в том же объеме, что и сейчас. Новые капитальные строительства на этой территории не разрешаются, так как это охраняемая природная территория и памятник, объект культурного наследия. Будет убран вот этот старый туалет и поставлен новый, но уже не как капитальное строение, а как модульный современный»,— рассказал Михаил Кудряшов — главный архитектор Ярославской области.

Автор — Захар Акопов

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