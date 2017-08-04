Началась масштабная реконструкция зоны отдыха. Строителям предстоит заменить пешеходное покрытие, сделать новые пешеходные дорожки. Также проведут санитарную чистку, обновят газоны, высадят новые цветники
«Фонтан будет реконструирован
Началась масштабная реконструкция зоны отдыха. Строителям предстоит заменить пешеходное покрытие, сделать новые пешеходные дорожки. Также проведут санитарную чистку, обновят газоны, высадят новые цветники
«Фонтан будет реконструирован
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