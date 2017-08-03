— Я
Пока безымянная игуана, при виде человека еще недавно нервничала так, что разбивала кончик хвоста
— Все, успокойся.
Почувствовав родной запах, игуана,
Из десяти
Практически
«Это понимание природы, как
— Я
Пока безымянная игуана, при виде человека еще недавно нервничала так, что разбивала кончик хвоста
— Все, успокойся.
Почувствовав родной запах, игуана,
Из десяти
Практически
«Это понимание природы, как
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