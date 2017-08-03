Если бы его подопечные умели разговаривать, они бы, конечно, сказали ему спасибо. Сотрудник Ярославского зоопарка Евгений Кузьмин — ангел-спаситель многих хвостатых, крылатых и ползающих. Он умеет разговаривать с ними на одном языке — языке заботы и любви. И этот язык не понять невозможно, даже если ты рептилия или даже паук. О ярославском «айболите» — наш сюжет.

— Я ее глажу по голове, вот, она сначала отталкивает.

Пока безымянная игуана, при виде человека еще недавно нервничала так, что разбивала кончик хвоста в кровь. Евгению Кузьмину хватило нескольких недель, чтобы рептилия стала ручной. Ее старший собрат Квазимода Евгению и вовсе обязан жизнью.

— Все, успокойся.

Почувствовав родной запах, игуана, и правда, успокаивается — у этих рептилий очень развито обоняние. Квазимоду подбросили к воротам Московского зоопарка искалеченным настолько, что работники собирались усыпить ящерицу-инвалида. Евгений научил ее заново есть, жить и доверять человеку.

Из десяти попыток — столько же неудачных. У Карибской жабы — сильнейший сколиоз и нарушена координация. Но она вполне может претендовать на звание лягушки-царевны: уже четыре года Евгений кормит ее только вручную.

Практически у каждого подопечного зоолога своя трагическая история с, насколько это возможно, хэппи-эндом. Теперь они все — помощники и коллеги Евгения: с ними зоолог-натуралист проводит занятия, на которых рассказывает детям, как научиться понимать и любить живую природу, где нет никого лишнего и некрасивого.

«Это понимание природы, как если бы он сам являлся частью этой природы. Он ее принимает, и она пронизывает его всего. Мама с ребенком заехали, говорит потом: «Он в жизни даже до кошки не дотронулся. А у вас змей держал»,— поделился Андрей Рязанцев — заведующий сектором териологии Ярославского зоопарка.