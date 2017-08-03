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Четверг, 03 Август 2017 21:26

Самых известных переславцев изобразят на картине размером 360 на 180 сантиметров

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В Переславле создают картину, персонажами которой станут известные жители города. Полотно «Собор Переславля-Залесского» 360 на 180 сантиметров пишут супруги-художники Игорь и Фания Сахаровы в соавторстве с пейзажистом Артемом Пучковым. Начали работать живописцы месяц назад. Но уже вполне ясна композиция картины и прописаны некоторые персонажи. На первом плане — современники. Чуть дальше — переславцы, прославившие родной город много лет назад.

«Сергий Радонежский, Александр Невский, потихонечку они начнут проявляться. Шаляпин, Кошкин — танк Т-34 изобрел»,— рассказал Игорь Сахаров — художник.

Вакантных мест на полотне много. Художники будут работать над наполнением еще несколько лет. Кроме конкретных людей, есть и собирательные образы, иллюстрирующие пороки современного общества. Например, молодой человек, который живет в своем гаджете или девушка, которую невозможно забыть и легко потерять.

«Поначалу я смотрела на холст и думала, какая огромная картина. Это столько надо писать. А сейчас я на нее смотрю — какая маленькая, что еще тут не хватает места»,— поделилась Фания Сахарова — художник.

Автор — Андрей Детцель

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