В Переславле создают картину, персонажами которой станут известные жители города. Полотно «Собор Переславля-Залесского»
«Сергий Радонежский, Александр Невский, потихонечку они начнут проявляться. Шаляпин,
Вакантных мест
«Поначалу
В Переславле создают картину, персонажами которой станут известные жители города. Полотно «Собор Переславля-Залесского»
«Сергий Радонежский, Александр Невский, потихонечку они начнут проявляться. Шаляпин,
Вакантных мест
«Поначалу
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