Семь лет и 300 миллионов рублей на реконструкцию водопровода. Но из кранов в Гаврилов-Яме по-прежнему течет ржавчина. Почему? В ходе рабочей поездки разбирался глава региона Дмитрий Миронов. Какие еще проблемы волнуют жителей и кому вручили ключи от новых квартир — выяснили «Вести».

Годы ожидания и 16 ключей в новую жизнь. Из аварийных домов Гаврилов-Ямские семьи переезжают в новостройку.

«Волнение и большая радость. Мы очень ждали этого переселения. Что у нас было: бревенчатый дом, печка. Не было ни канализации, ни воды. Ничего не было»,— рассказала Ольга Горбунова.

Сейчас просторные квартиры, индивидуальные газовые котлы и пластиковые окна. Но вот с водой по-прежнему проблемы.

«Надо нам разобраться, почему такого цвета вода»,— отметил Дмитрий Миронов – временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Разбирались на встрече с главой района. Выяснилось, 7 лет назад на реконструкцию систем водоснабжения и водоочистки было выделено 300 миллионов федеральных рублей. Но фактически работы не завершены.

«Мы в ближайшее время, до 1 сентября, разработаем дорожную карту уже по приведению питьевой воды к норме»,— рассказал Глеб Чугуевский — советник председателя Правительства Ярославской области.

Приведут в норму и Гаврилов-Ямские дороги. Проектная документация по основным трассам уже разрабатывается. Чтобы покрытие не разбивали многотонные грузовики, в 2018 году здесь установят первый в регионе автоматический пункт весового контроля. А в отдаленных сёлах с новыми технологиями отношения пока сложные. Интернет и телефон почти недоступны для жителей деревни Прошенино.

— Хорошая, современная школа, но в школе опять один провод из Гаврилов-Яма идет, который постоянно занят или не работает. Дети не могут получить нормальное образование. Нужно позвонить куда-то: скорая, пожарная, полиция — связи нет.

«В течение 2017–2018 года в 7 населенных пунктах Гаврилов-Ямского района будут устранены неполадки со связью и у вас будет оптоволокно»,— сказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Будут и новые перспективы для промышленности, а значит рабочие места. Гаврилов-Ямский район претендует на статус территории опережающего социально-экономического развития.

«У нас заявки в Минэконом развития поданы, и уже активно идут совещания. Территория всегда перспективна, если есть успешное производство»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

А их в Гаврилов-Яме несколько. Глава региона посетил завод гончарных изделий, промышленный парк на территории бывшей льнопрядильной мануфактуры. Последний активно развивается. В перспективе — привлечение серьезных инвестиций. Переговоры с крупными компаниями уже идут.