Как предупредить болезнь
Сегодня специалисты областного департамента здравоохранения посетили Большесельский район. Жители могли проверить уровень сахара
«Сахар проверяю,
«У меня была гипертония,
О важности профилактики говорили и
«85% смертей
Как предупредить болезнь
Сегодня специалисты областного департамента здравоохранения посетили Большесельский район. Жители могли проверить уровень сахара
«Сахар проверяю,
«У меня была гипертония,
О важности профилактики говорили и
«85% смертей
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