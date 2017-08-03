Как предупредить болезнь и продлить свою жизнь. В регионе стартовал Месяц профилактики сахарного диабета. Акция проходит в рамках проекта «Здоровое лето».

Сегодня специалисты областного департамента здравоохранения посетили Большесельский район. Жители могли проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление. Врачи делали электрокардиограмму, определяли индекс массы тела и наличие скрытого жира. А курильщики могли узнать содержание угарного газа в организме.

«Сахар проверяю, а так не беспокоит ничего пока. Определили, что холестерин повышенный, так что теперь буду следить и, вероятно, чаще проверяться»,— рассказала Галина Тарасова.

«У меня была гипертония, но сейчас давление нормализовалось — 110 на 70, 120 самое большое бывает. Стала я правильно питаться, как положено, следить за собой, заниматься зарядкой. В нашем возрасте, 68 лет, это надо обязательно проходить»,— сказала Валентина Тарханова.

О важности профилактики говорили и на встрече с медицинской общественностью. По словам специалистов, в Ярославской области официально сахарным диабетом страдают около 46 тысяч человек. Но многие даже не подозревают о наличии у себя этого заболевания. А позднее выявление и неправильный образ жизни влекут осложнения. В основном, это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.