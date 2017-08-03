60лет баннер

Актуальные темы

Четверг, 03 Август 2017 18:21

В Ярославской области стартовал Месяц борьбы с сахарным диабетом

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

Как предупредить болезнь и продлить свою жизнь. В регионе стартовал Месяц профилактики сахарного диабета. Акция проходит в рамках проекта «Здоровое лето».

Сегодня специалисты областного департамента здравоохранения посетили Большесельский район. Жители могли проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление. Врачи делали электрокардиограмму, определяли индекс массы тела и наличие скрытого жира. А курильщики могли узнать содержание угарного газа в организме.

«Сахар проверяю, а так не беспокоит ничего пока. Определили, что холестерин повышенный, так что теперь буду следить и, вероятно, чаще проверяться»,— рассказала Галина Тарасова.

«У меня была гипертония, но сейчас давление нормализовалось — 110 на 70, 120 самое большое бывает. Стала я правильно питаться, как положено, следить за собой, заниматься зарядкой. В нашем возрасте, 68 лет, это надо обязательно проходить»,— сказала Валентина Тарханова.

О важности профилактики говорили и на встрече с медицинской общественностью. По словам специалистов, в Ярославской области официально сахарным диабетом страдают около 46 тысяч человек. Но многие даже не подозревают о наличии у себя этого заболевания. А позднее выявление и неправильный образ жизни влекут осложнения. В основном, это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«85% смертей у диабетиков — это смерти кардиологические. Первый фактор риска, который не обсуждается, и с ним нужно не просто бороться, с ним нужно закончить бороться — это курение. Если пациент будет продолжать курить, мы не сможем остановить сердечно-сосудистые заболевания, мы не сможем предотвратить сахарный диабет. Все равно осложнения будут очень тяжелые»,— рассказала Мария Можейко — главный терапевт Департамента здравоохранения и фармации ЯО.

Прочитано 60 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Обманутых дольщиков!!!
1
0
0
Горжусь родителями
8
1
0
Преступница даёт интервью
10
0
0
Банк Югра(крупный превышенец)
33
0
0
Все новости

bannerVibori2017

banner viber new st

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан