Сегодня в Рыбинск приедут сильнейшие парашютисты со всей страны. Около 50 спортсменов сразятся за звание лучшего в турнире памяти Татьяны Осиповой — заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чемпионки мира. Всероссийские соревнования пройдут на аэродроме «Южный». Торжественное открытие и первые прыжки состоятся уже завтра. В программе: прыжки на точность приземления в личном и командном зачетах, акробатика и двоеборье.

Погода может внести коррективы в расписание соревнований, но организаторы к этому готовы, сообщается на странице аэродрома в соцсетях.