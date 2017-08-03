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Четверг, 03 Август 2017 12:03

В Рыбинске состоится турнир по парашютному спорту

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Сегодня в Рыбинск приедут сильнейшие парашютисты со всей страны. Около 50 спортсменов сразятся за звание лучшего в турнире памяти Татьяны Осиповой — заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чемпионки мира. Всероссийские соревнования пройдут на аэродроме «Южный». Торжественное открытие и первые прыжки состоятся уже завтра. В программе: прыжки на точность приземления в личном и командном зачетах, акробатика и двоеборье.

Погода может внести коррективы в расписание соревнований, но организаторы к этому готовы, сообщается на странице аэродрома в соцсетях.

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