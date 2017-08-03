Сегодня в Рыбинск приедут сильнейшие парашютисты со всей страны. Около 50 спортсменов сразятся за звание лучшего в турнире памяти Татьяны Осиповой — заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чемпионки мира. Всероссийские соревнования пройдут на аэродроме «Южный». Торжественное открытие и первые прыжки состоятся уже завтра. В программе: прыжки на точность приземления в личноми командном зачетах, акробатика и двоеборье.
Погода может внести коррективы в расписание соревнований, но организаторык этому готовы, сообщается на странице аэродрома в соцсетях.
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