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Среда, 02 Август 2017 17:44

Главный судебный пристав России отметил лидирующие позиции Ярославской области в программе обеспечения жильем детей-сирот

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Ярославль посетил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он провел выездное заседание коллегии ведомства. На повестке — итоги работы за первое полугодие 2017 г. Сумма, взысканная судебными приставами за эти 6 месяцев, достигла 300 миллиардов рублей, сообщил Дмитрий Аристов. Возбуждено более 30 миллионов исполнительных производств. 16,5 миллионов — окончены фактическим исполнением. Это на два миллиона больше, чем за тот же период 2016 года. В своей работе приставы активно использовали меры принудительного взыскания, такие как, например, ограничение выезда из страны. Благодаря этому удалось взыскать почти 13 миллиардов рублей. Особая категория — производства, касающиеся детей.

«Хотел бы обратить внимание на очень важную категорию исполнительных производств — предоставление жилья детям-сиротам. Насколько мне известно, в регионе разработана соответствующая программа и дети, даже которым жилье не предоставлено, получают компенсацию за поднаем. Поэтому не требуется обращаться в суды. Это очень важная задача. И по территории РФ не так благополучно обстоит ситуация, поэтому в этом аспекте Ярославская область – лидер»,— отметил Дмитрий Аристов — директор Федеральной службы судебных приставов.

Правительство Ярославской области и Служба судебных приставов активно сотрудничают по многим направлениям. Это и борьба с незаконными постройками, и контроль за экологической ситуацией, и погашение задолженности по зарплате перед жителями региона. С начала года с работодателей-должников взыскали 89 миллионов рублей. Идет работа и по снижению долгов перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе за природный газ.

«В эту работу активно включились судебные приставы, цифры говорят сами за себя. Уже на первое полугодие 17 года взыскано с должников порядка миллиарда рублей. Это показатель практически всего 16 года. Служба судебных приставов является надежным партнером Правительства Ярославской области, совместно мы решаем очень много задач, которые связаны с улучшением жизни и качества жизни»,— сказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

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