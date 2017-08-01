Работы по реализации Губернаторской программы «Решаем вместе» в самом разгаре. Благоустройство дворов началось и в Ярославле. В самом населенном районе города — Дзержинском — планируют привести в порядок 5 площадок. План по благоустройству составляли с учетом пожеланий жителей.

«Площадку для машин хотели сделать. Ну, нам хотелось бы клумбу оставить, мы ее делали. Для деток будет что-то побольше, потому что деток очень много. Да, вот лавочки еще для бабушек, потому что все из соседних дворов прибегают играть»,— рассказала Тамара Кащеева.

— Дороги ужасные, машину негде поставить. Но нам пообещали, что появится место для отдыха, дорогу хорошо заасфальтируют.

Всего в рамках программы в Ярославле отремонтируют 18 дворов и 4 общественных территории. На эти цели выделено около 43 миллионов рублей. Завершить работы должны до 1 сентября. В этом дворе на улице Елены Колесовой в благоустройстве территории примут участие и сами жители. Они будут сажать деревья. А пока здесь демонтируют старые бордюры. Параллельно идет замена теплосетей. В скором времени появятся парковочные места и многое другое.

«Здесь планируется замена асфальтового покрытия на проездах. Замена тротуарного покрытия. Замена газонов. Организация детской площадки в этом конкретном дворе. Также замена бордюрного камня. В общем, все пожелания жителей, которые они высказали на наших встречах, мы максимально постарались учесть»,— отметил Михаил Караулов — глава территориальной администрации Дзержинского района.