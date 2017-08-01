Работы по реализации Губернаторской программы «Решаем вместе»
«Площадку для машин хотели сделать. Ну, нам
— Дороги ужасные, машину негде поставить.
Всего
«Здесь планируется замена асфальтового покрытия
Работы по реализации Губернаторской программы «Решаем вместе»
«Площадку для машин хотели сделать. Ну, нам
— Дороги ужасные, машину негде поставить.
Всего
«Здесь планируется замена асфальтового покрытия
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