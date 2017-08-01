На целый месяц без воды остались жители верхних этажей многоквартирных домов в деревне Горки Переславского района. На решение проблемы потребовался всего один день, но для этого в ситуацию пришлось вмешаться главе региона Дмитрию Миронову. На месте коммунального ЧП побывала и наша съемочная группа.

— Вода хорошо течет, напор хороший.

Вот так открыть кран и набрать воды жители многоквартирных домов деревни Горка Переславского района не могли целый месяц. Напор был настолько слабый, что вода не поднималась выше 1 этажа.

«Мы обращались в ЖКХ, в диспетчерскую службу, искали, куда с этим вопросом обратиться. Мер никаких принято не было, пока не приехал к нам временно исполняющий обязанности губернатора, и я не попала на эту встречу»,— поделилась Юлия Климина — жительница деревни Горки.

На встрече Юлия рассказала Дмитрию Миронову о том, что жители 13 многоэтажных домов в деревне не могут ни помыться, ни постирать, ни приготовить обед.

«Целый месяц жили без воды. Ни глава района, ни его заместители, ни глава поселения не в курсе этой проблемы. Это как же власть на местах работает»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Глава региона дал поручение разобраться, взял ситуацию под контроль, и решение коммунальной проблемы нашлось.

«В течение одних суток, достаточно было суток, чтобы навести порядок в этом вопросе. Найти утечку, заварить и поднять давление в водопроводной сети до нормативного значения»,— рассказал Андрей Лукашов — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

По словам первого заместителя главы администрации Переславского района, капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Горка не проводился много лет, устранялись только аварии.

«МУП ЖКХ более 6 лет находились в банкротстве, и за прошлые годы в водоканализационное хозяйство района вложено было очень мало»,— сообщил Александр Евстигнеев — первый заместитель главы администрации Переславского МР.

По подсчетам местных властей, водопроводным сетям в деревне Горки, уже более 40 лет. Ремонтировать их приходится постоянно.

«Сети изношены на 80-90% и рвутся постоянно. Если давление чуть-чуть поднялось, прорыв обязательно происходит»,— сказал Сергей Чеесов — глава Рязанцевского сельского поселения.

Сейчас, когда протечка из-за которой люди остались без воды устранена, Переславские власти планируют разобраться, почему об этой проблеме они узнали не от жителей деревни, а от главы региона.

Зоя Рыжкова, Алексей Карашев