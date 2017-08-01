На целый месяц без воды остались жители верхних этажей многоквартирных домов
— Вода хорошо течет, напор хороший.
Вот так открыть кран
«Мы обращались
На встрече Юлия рассказала Дмитрию Миронову
«Целый месяц жили без воды.
Глава региона дал поручение разобраться, взял ситуацию под контроль,
«В течение одних суток, достаточно было суток, чтобы навести порядок
По словам первого заместителя главы администрации Переславского района, капитальный ремонт водопроводных сетей
«МУП ЖКХ более
По подсчетам местных властей, водопроводным сетям
«Сети изношены на 80-90%
Сейчас, когда протечка
Зоя Рыжкова, Алексей Карашев